16 сентября в Пскове пройдет 9-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью

18:39, 11 сентября 2017, ПАИ

16 сентября в Пскове на площадке у ТРК «Акваполис» (ул. Кузбасской дивизии, 19) пройдет 9-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области. Заявки на участие в состязаниях принимаются до 17:00 15 сентября по телефону (8112) 75-33-70 или электронной почте faspo@inbox.ru.

Регистрация участников состоится на подземной парковке «Акваполиса» 16 сентября с 10:00 до 11:00. С 10:30 до 12:00 предусмотрено ознакомление с трассой соревнования, с 12:15 до 16:00 - контрольные заезды участников. В 17:00 начнется церемония награждения победителей.

Добавим, что в абсолютном зачете Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью и в классе заднеприводных машин в настоящее время лидирует Ольга Стебихова (Псков), среди водителей автомобилей с передним приводом - Андрей Герасенков (Санкт-Петербург), с полным приводом - Александр Федоров (Санкт-Петербург). В Первенстве, где выступают водители до 18 лет, - Тимур Абитов из Всеволожска.

В Кубке Чемпионов, в рамках которого соревнуются лидеры областного Чемпионата по автомногоборью предыдущих лет, лучший результат у Кирилла Ксенофонтова (Псков).