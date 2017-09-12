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Общество

Грозы и до +23 градусов обещают псковичам синоптики 12 сентября

12 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +12…+17 градусов, днем: +18…+23.

Атмосферное давление будет низким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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