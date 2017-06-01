13 сентября откроется выставка, представляющая Псковщину с неожиданной стороны

08:18, 12 сентября 2017, ПАИ

13 сентября в 14:00 в выставочном зале отделения культуры и искусств Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Набат, 5) откроется выставка по итогам пленэра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Как рассказала заведующая отделением культуры и искусств, в экспозицию войдут художественные работы, выполненные студентами специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в период прохождения пленэрной практики в этом году, а также пленэрные работы разных лет преподавателей Константина Зинина и Ирины Прохоровой, южные и северные пейзажи.

По мнению преподавателей, пленэрная практика дает студентам возможность приобрести новые художественные навыки, учит видеть и изображать вещественную среду и окружающий мир при естественном освещении и в естественных условиях.

«В студенческих зарисовках и этюдах оживают и представляются зрителю с неожиданной стороны давно знакомые уголки родного города. Псковщина мыслится как центр силы, дающий вдохновение молодому художнику», - отметили организаторы выставки.