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Общество

Сурдоперевод в России получил свой ГОСТ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило первый в России национальный стандарт для переводов на язык жестов. Действие ГОСТа официально вступит в силу 1 января 2018 года. Об этом пишет газета «Известия».

Утвержденный ГОСТ впервые устанавливает требования к сурдопереводчикам и тифлосурдопереводчикам, отметили в Росстандарте.

В ведомстве уверены, что внедрение ГОСТа для сурдопереводчиков позволит улучшить качество оказываемых услуг, а также повысить уровень образования для инвалидов по слуху. Они станут более конкурентоспособны на рынке труда.

Кроме того, в агентстве подчеркнули, что появление в России нового стандарта стало частью комплекса мероприятий госпрограммы «Доступная среда».

Над проектом ГОСТа работали сотрудники ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора, работники Всероссийского общества глухих и ФГУП «Стандартинформ».

По данным газеты, до 13 млн людей имеют различные нарушения слуха, при этом языком жестов владеют порядка 100 тысяч человек.

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