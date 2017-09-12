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Общество

День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского отмечают сегодня в Пскове

12 сентября отмечается День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского. Как сообщили Псковскому агентству информации в храме святого Александра Невского в Пскове, сегодня в 9:00 там состоится праздничное богослужение. Затем возле храма откроется традиционная ярмарка, на которой дети из районов области будут продавать самостоятельно выращенные овощи и фрукты, свои поделки и многое другое.

В 1721 году Петр I, после продолжительной и изнурительной войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, основанную на берегах Невы. Вывезенные из Владимира в августе 1723 года святые мощи были доставлены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года, когда 30 августа (по старому стилю) были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. А Указом от 2 сентября 1724 года было установлено празднество на 30 августа (по старому стилю).

Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами страны. Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий) скончался по пути из Орды в Городце, на Волге, 14 ноября (по старому стилю) 1263 года, и через несколько дней был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне там установлен памятник святому князю; еще один памятник установлен в городе Переславле-Залесском).

Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении. Нетленные мощи были открыты, по видению, перед Куликовской битвой в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена.

Сегодня День перенесения мощей князя Александра Невского празднуется Русской православной церковью по новому стилю 12 сентября. Ему посвящены многочисленные храмы и за пределами России. 

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