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Общество

В России растет число страдающих ожирением детей

В России растет число страдающих ожирением детей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Эндокринологического научного центра Минздрава.

Сегодня этим недугом страдают 5–8% школьников, при этом аналогичный показатель в 1990-е годы не превышал отметки в 2-3%.

По мнению эндокринолога-репродуктолога Павла Окорокова, в России, где также от избыточной массы тела страдают 11-18% детей, ситуация с ожирением приобретает масштаб эпидемии.

Опрошенные изданием медицинские эксперты сошлись во мнении, что постепенно Россия в вопросах лишнего веса начинает догонять Соединенные штаты.

«По детям это большая цифра. Но у взрослого населения все гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян», — рассказал П. Окороков.

В Минздраве считают, что принимаемых мер по борьбе с детским ожирением недостаточно. В ведомстве сообщили, что одна из задач современной медицины — борьба с нарастающей быстрыми темпами эпидемией сахарного диабета 2-го типа и связанного с этим повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, и она должна начинаться в детском возрасте, а именно — с профилактики избыточного веса и ожирения.

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