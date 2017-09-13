Герой военного времени

09:23, 14 сентября 2017, ПАИ

Вы помните, как выглядел герой Отечественной войны 1812 года, названный спасителем Петербурга и Пскова, русский полководец немецкого происхождения, который выиграл сражение под Полоцком и тем самым вынудил Наполеона отказаться от первоначального плана вести войска сразу на две столицы Российской империи? Всмотритесь в этот портрет и ощутите всю силу и мощь натуры легендарного военачальника Петра Христиановича Витгенштейна.

Гравюра, выполненная, скорее всего, в 1813-м, красуется сегодня среди знаков доблести и славы в фондохранилище музея «Дом Массона». Её автор - график средней руки Карл Зенфф - долгое время преподавал в Тарту и стал известен лишь после того, как запечатлел несколько героев войны с французами. Один из портретов сейчас перед вами. Зенфф показывает нам настоящего военного, неукротимую личность. Разлетающаяся шевелюра, изображение в резком повороте вправо — всё это создает некую внутреннюю динамику, Зенффу удаётся максимально точно передать характер полководца Витгенштейна, его страстность, порывистость и неподвластность.

Пётр Витгенштейн служил во времена правления нескольких российских императоров, участвовал почти во всех крупных сражениях, однако его триумфом стали события 1812-1813 годов. Блистательно исполняя поставленные задачи, он получает высочайшие награды, среди которых Орден Святого апостола Андрея Первозванного за отличие при Лютцене и Орден Святого Георгия 2-й степени за поражение французов при Клястицах. А за битву под Полоцком военачальник был произведён в генералы от кавалерии.

После смерти Михаила Кутузова Витгенштейн занимает его место главнокомандующего русской армией и вместе с прусским войском участвует в освобождении Германии, но в этом походе удача его покидает. Пётр Христианович подаёт в отставку, которая была принята императором Александром I. Однако в период русско-турецкой войны Витгенштейн вернётся на оставленный когда-то пост, и в эти годы его руководство будет наполнено победами и военными успехами. Позже, в 1829 году, генерал удалится из армии и будет вести деятельную частную жизнь.

К слову, о личном. Пётр Витгенштейн, вероятно, был однолюб: он женился на дочери маршала Полоцкого наместничества Антонии-Сесилии Снарской, прожил в браке 45 лет и умер у неё на руках в 1843-м. В их семье родились дочь и шестеро сыновей, один из которых погиб молодым, упав с лошади. Судьбы остальных сложились благополучно.

Грамотой прусского короля Фридриха Вильгельма III Витгенштейну был присвоен титул потомственного светлейшего князя. Так в 1834-м отметила его заслуги власть, а народ выдающегося военачальника обожал всегда — от простых людей до избранного общества, где Витгенштейна считали спасителем Петербурга, ведь после сражения под Полоцком Наполеон соединил войска и пошёл на Москву, забыв про Северную столицу.

Ту блестящую победу сам граф Витгенштейн связывал с крестным ходом в Псково-Печерском монастыре. Позже в память о ней и героях Отечественной войны 1812 года на территории обители воздвигли Михайловский собор, а вот от установки обелиска в свою честь генерал наотрез отказался.

Через столетия благодарные потомки всё-таки открыли памятник Петру Витгенштейну в городе Печоры, и тогда, в 2014-м, впервые в истории из монастыря было вынесено боевое знамя псковского ополчения 1812 года, храбрость которого полководец высоко ценил.

Псковское агентство информации благодарит за предоставленную информацию заведующую отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольгу Васильеву.