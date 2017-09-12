Средняя продолжительность жизни в России выросла до 72,5 года

09:34, 12 сентября 2017, ПАИ

Средняя продолжительность жизни россиян достигла отметки в 72,5 года, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову. По ее словам, это – «исторический рекорд». У мужчин она выросла с 66,5 до 67,5 года, а у женщин составила 77,4 года.

По данным Минздрава, это связано со снижением смертности от основных заболеваний. Кроме того, это стало возможным благодаря сокращению внешних причин смертей: убийств, суицидов, смертности на дорогах и несчастных случаев.

За первые семь месяцев текущего года на 11,7% снизилась и детская смертность.