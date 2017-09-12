Нетрезвые водители-рецедивисты задержаны в Дновском и Пушкиногорском районах

09:45, 12 сентября 2017, ПАИ

В Дновском и Пушкиногорском районах полицейские задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 11 сентября в Дновском районе на дороге Дно - Искра полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2101», за рулем которого находился нетрезвый 36-летний мужчина.

В тот же день около 13:00 в деревне Носово Пушкиногорского района на автомобиле «Ауди» ехал 33-летний гражданин, который также был в нетрезвом состоянии. По данным фактам полицией ведутся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.