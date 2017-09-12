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Общество

Мощная магнитная буря ожидается на Земле в ночь на 13 сентября

Мощная вспышка на солнце, которая была зафиксирована 10 сентября, принесёт на нашу планету сильную магнитную бурю. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, пишет Life.ru.

Учёные в ночь на 13 сентября ожидают на Земле волну высокоэнергетичных частиц, которая приведёт к магнитной буре второго или третьего уровня из пяти возможных.

Учёные уверяют, что эта буря станет последней, так как в ближайшие две недели к Земле будет повёрнута сторона Солнца, на которой практически отсутствуют пятна. Так что какими бы сильными не были взрывы, планету они потревожить не смогут.

Серия из четырёх мощнейших вспышек началась на солнце 4 сентября.

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