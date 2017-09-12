Суд обязал Дедовичский лицей оборудовать здание каналом передачи тревожных сообщений в Росгвардию

10:03, 12 сентября 2017, ПАИ

Суд обязал Дедовичский многопрофильный лицей оборудовать здание каналом передачи тревожных сообщений в органы войск Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия обучения в образовательном учреждении прокуратура установила, что здание лицея, расположенное в Порхове, не оборудовано вышеназванным каналом либо ситуационным центром «Служба 112».

Однако Порховский районный суд отказал в удовлетворении соответствующего иска, указав, что здание оборудовано кнопкой тревожной сигнализации с выводом на пульт одной из частных охранных организаций.

Однако, не согласившись с состоявшимся судебным постановлением, прокурор принес не него представление.

Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда, пересмотрев гражданское дело по апелляционному представлению, в полном объеме согласилась с доводами надзорного органа о том, что заключение договора на охрану лицея силами частных охранных организаций не является надлежащим исполнением требований закона. Решение первой инстанции было отменено, а иск прокурора удовлетворен.