Житель Невеля осужден за убийство по неосторожности в пивном баре
38-летний житель города Невеля признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В суде установлено, что 6 февраля 2017 года мужчина распивал спиртные напитки со знакомым в пивном баре в Невеле. В ходе ссоры он ударил потерпевшего кулаком по лицу, в результате тот скончался в машине Скорой помощи.
С учетом позиции государственного обвинителя Невельский районный суд назначил виновному лицу наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала этот приговор обоснованным, и он вступил в законную силу.