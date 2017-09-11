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Житель Невеля осужден за убийство по неосторожности в пивном баре

38-летний житель города Невеля признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 6 февраля 2017 года мужчина распивал спиртные напитки со знакомым в пивном баре в Невеле. В ходе ссоры он ударил потерпевшего кулаком по лицу, в результате тот скончался в машине Скорой помощи.

С учетом позиции государственного обвинителя Невельский районный суд назначил виновному лицу наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала этот приговор обоснованным, и он вступил в законную силу.

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