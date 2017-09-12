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Общество

Межрегиональная школа студенческого актива откроется в ПсковГУ

С 15 по 17 сентября в Псковском государственном университете пройдет Межрегиональная школа студенческого актива «Мы за здоровье!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Основной целью проведения школы является формирование представлений и знаний о рациональном и полноценном питании, организации регулярной двигательной активности, преодолении зависимостей и необходимости регулярного медицинского контроля.

В работе школы примут участие около 300 человек. Программа предполагает оздоровительные, просветительские, культурно-досуговые мероприятия, мастер-классы, психологические тренинги. Участникам школы предоставиться возможность пройти лечебно-оздоровительные процедуры в санатории «Черёха».

Торжественное открытие школы состоится 15 сентября в 11:00 в ПсковГУ по адресу: площадь Ленина, 2, актовый зал.

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