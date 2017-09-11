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Политика

Андрей Турчак еще раз поздравил однопартийцев с результатами выборов

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил секретарей областного и городского отделений «Единой России» Александра Котова и Ивана Цецерского «с прекрасными итогами выборов», состоявшихся в Псковской области в Единый день голосования 10 сентября. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания региональной администрации.

Глава региона сказал, что партия получила достойный результат. По его словам, избирательная кампания прошла на высоком уровне. Граждане были готовы высказать свое мнение, дать свою оценку работы власти.

Андрей Турчак отметил, что этот кредит доверия нужно оправдать. «Кампания прошла открыто, конкурентно и с минимальными нарушениями», - резюмировал он. 

Напомним, 10 сентября в Псковской области завершились 38 избирательных кампаний. В частности, прошли выборы глав семи муниципальных районов (Дедовичского, Порховского, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского и Пыталовского), депутатов городских Дум в Пскове и в Великих Луках, депутатов районных Собраний, а также довыборы депутатов Псковского областного Собрания под одномандатному избирательному округу № 8, районного Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу № 2, депутатов городских и сельских поселений.

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  • Выборы-2017
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