Молебны о страждущих недугами пьянства и наркомании прошли в храмах Великолукской епархии

10:39, 12 сентября 2017, ПАИ

11 сентября, в День празднования Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в храмах всех Церковных округов Великолукской епархии совершили «молебное пение о страждущих недугом винопития и наркоманией». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Сотни людей перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в соборной молитве просили помощи тем, кто страдает тяжелым недугом алкоголизма и наркомании.

Великолукская епархия с начала своего существования в рамках поддержки общецерковной борьбы с нарко- и алкозависимостью участвует во всех мероприятиях, организуемых Координационным центром по противодействию наркомании ОЦБСС Русской Православной Церкви, внимательно исследуя доступный церковный и нецерковный опыт преодоления химической зависимости, организуя и поддерживая группы взаимопомощи, повышая компетенцию епархиальных сотрудников, несущих послушание в этой области социального служения.

Кроме того, в храмах епархии совершаются регулярные молебные пения о зависимых. Приносит плоды сотрудничество епархии с таким мощным ресурсно-методическим центром как Санкт-Петербургский фонд «Диакония», благодаря которому на территории Великолукской епархии в деревне Пошитни Пушкиногорского района функционирует Реабилитационный центр «Пошитни» для нарко- и алкозависимых.

Напомним, что первое празднование Дня трезвости состоялось более ста лет назад, в 1911 году, в Санкт-Петербурге. Ежегодно его начали отмечать с 1914 года. Дата 11 сентября была выбрана неслучайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи, который был обезглавлен царем по приказу царя Ирода во время пьяного пира. В этот день соблюдается строгий пост. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков.

Ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентября было восстановлено Священным Синодом 25 июля 2014 года (журнал № 80). Архиереям и духовенству в этот день рекомендовано совершать специальные молебны о людях, страдающих от употребления наркотиков и алкоголя. По предложению Московской епархии в 2016 году в День трезвости в чинопоследование Литургии включаются прошения о страдающих недугом пьянства и наркомании.

«В наши дни Всероссийский День трезвости как никогда актуален. Ведь потребление спиртного и наркотиков (особенно в молодежной среде) принимает угрожающие масштабы. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни - одна из основных задач, стоящих перед современным обществом», - добавили в епархии.