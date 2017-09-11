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Поддельные купюры обнаружены в Великих Луках

11 сентября в Великих Луках обнаружено несколько фальшивых банкнот.  Как сообщили Псковскому агентству информации, речь идет о тысячерублевой и двух  пятитысячных купюрах. Проводятся проверки.

Стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой  уголовную  ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02», - рекомендуют в полиции.

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