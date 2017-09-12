Зарплата работников бюджетной сферы в Псковской области выросла в 2017 году

11:01, 12 сентября 2017, ПАИ

В первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го в Псковской области выросла зарплата всех категорий работников, наблюдаемых в соответствии с «майскими» указами президента России. Об этом сообщил председатель госкомитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников на заседании администрации региона 12 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Аржаников отметил, что большинство муниципальных образований с задачей справились, в пяти из них зарплата работников бюджетной сферы была выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Докладчик обратил внимание на то, что статистика за первое полугодие имеет свои особенности, так как многие находились в отпусках.

В целом, по словам Сергея Аржаникова, за первые шесть месяцев в регионе по категории «младший медицинский персонал» целевой показатель выполнен на уровне 95%.

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования в первом полугодии составила 25 тыс. 448 рублей, а фактическое значение – 19 тыс. 119 рублей. По области достигнуто соотношение 75,1%, то есть 79% от необходимого уровня. Целевой показатель выполнен в Стругокрасненском, Невельском и Дедовичском районах.

Что касается педработников дошкольных образовательных учреждений, то их средняя зарплата должна соответствовать средней в сфере общего образования в регионе за первое полугодие – 21 тыс. 753 рубля. Фактически она составила 20 тыс. 6 рублей, то есть 92% от необходимого уровня. Показатели выполнены только в Пскове (на 97%), Дедовичском районе (на 96%), в Порховском (на 95%).

По категории педработники учреждений общего образования целевой индикатор выполнен в 25-ти муниципальных образованиях, не выполнен более чем на 5% - в Усвятском районе.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за рассматриваемый период составила 16 тыс. 931 рубль или 80,1% от значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области (21 тыс. 146 рублей). Целевой показатель не выполнен ни в одном из муниципалитетов.

Средняя зарплата социальных работников составила 15 тыс. 245 рублей или 72,1% от значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону (21 тыс. 146 рублей).

Кроме того, Сергей Аржаников сообщил, что с 1 января предполагается установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в размере 9 тыс. 489 рублей. Губернатор Андрей Турчак подтвердил, что это неминуемо произойдет, а также поручил вынести на следующее заседание вопрос о долгах по зарплате на предприятиях, о принимаемых мерах, о предприятиях-банкротах.