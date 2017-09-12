Форум в память о партизанской славе пройдет в Псковской области 14 сентября

11:26, 12 сентября 2017, ПАИ

14 сентября в Псковской области в лесном массиве Сорокой бор у деревни Княжицы Стругокрасненского района состоится открытие регионального гражданско-патриотического форума «Сороковой бор - память партизанской славы». В ежегодном мероприятии примут участие 170 активистов регионального отделения Российского движения школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Российского движения школьников.

Также в этом году, в рамках форума, будет проведена экспедиция на территорию лесного массива «Сороковой бор», где в годы Великой Отечественной войны действовала Вторая ленинградская партизанская бригада. По традиции, ребята совместно с педагогами и родителями займутся волонтёрскими работами по созданию панорамы партизанского лагеря. Кроме того, школьники узнают о том, кто такие партизаны, как был устроен их быт, как они спасали местных жителей.

В торжественной церемонии открытия форума планируется участие уполномоченного по правам человека Псковской области Дмитрия Шахова, уполномоченного по правам ребёнка Псковской области Наталии Соколовой, депутатов Псковского областного Собрания депутатов, представителей общественных организаций Псковской области.

В наши дни «Сороковой бор» - это музей под открытым небом. Каждый год на территорию музея приезжают более 200 школьников со всей области, чтобы прикоснуться к истории, принять участие в волонтёрской работе по благоустройству композиции, в поисковых экспедициях, флешмобах и других мероприятий и акций. Российское движение школьников во второй раз присоединяется к мероприятиям форума.

Цель форума «Сороковой бор-память партизанской славы» – это гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения, формирование активной жизненной позиции, ответственности за судьбу родного края, страны, создание условий для успешной социализации и гражданской самореализации молодёжи.