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Общество

Псковские активисты ОНФ организовали встречу учащихся палкинской музыкальной школы с музыкантами Большого театра

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям», созданного с целью обеспечить каждого ребенка возможностью бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи, организовали встречу учащихся Палкинской музыкальной школы с музыкантами Большого театра. Участники квинтета дали концерт для любителей классической музыки в районном центре досуга поселка Палкино, затем музыканты провели встречу с детьми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональноми отделении ОНФ.

«Кроме того, что звездный квинтет Большого театра подарил нам незабываемый концерт, с которого никто не ушел равнодушным, музыканты провели необыкновенную встречу с детьми Палкинской музыкальной школы. Общение прошло в свободной, теплой обстановке, которая позволила детям прикоснуться к великому искусству и убедиться в том, что музыканты мирового уровня – обычные люди, которые так же смеются и шутят друг над другом, с которыми можно просто поговорить и задать любые вопросы», – рассказала член регионального штаба ОНФ, инициатор акции Наталья Плявинская.

Гости исполнили для детей произведения собственного сочинения, рассказали о своих инструментах, их историю и особенности звучания. Дети с интересом разглядывали уникальные духовые инструменты, которых нет в музыкальной школе поселка, задавали разные вопросы. Гости, в свою очередь, были тронуты восхищенной заинтересованностью детей и пообещали приехать еще раз в следующем году.

Общественники намерены продолжить практику проведения подобных акций. «Для жителей глубинки такие мероприятия довольно редки, поэтому оставляют неизгладимые впечатления. Особая категория – это дети, большинство из которых могут соприкоснуться с высокопрофессиональным творчеством лишь посредством интернета или посмотрев концерт по телевизору. Классическая музыка в живом исполнении и творческая встреча с маэстро – это, конечно, значимое событие в жизни представителей юного поколения поселка», – отметила Плявинская.

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