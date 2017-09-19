РЕВИЗИЯ: «Наше всё» и не только в «Пушкиногорье»

18:33, 19 сентября 2017, ПАИ

Каждый год Пушкинские Горы Псковской области посещают тысячи туристов, которых привлекают уникальные «псковские дали», воспетые в творчестве Пушкина и Довлатова. И, конечно, каждый преданный поклонник знаменитых поэта и писателя обязан знать о существовании легендарной базы отдыха «Пушкиногорье», расположенной в самом сердце прекрасного уголка русской природы, воспетого ими.

Территория

Свежий лесной воздух – это первое, что ощущаешь при въезде на территорию базы отдыха. В атмосферу спокойствия и гармонии начинаешь погружаешься с первых минут пребывания. Турбаза была основана в 1976 году и может вместить около 400 отдыхающих. На обширной площади расположились три жилых корпуса и семь деревянных коттеджей, большая и уютная столовая, баня и сауна. Но и это еще далеко не все!

Руководство базы отдыха заботится о своих постояльцах и, несмотря на то, что в России путешествия в «доме на колесах» не столь популярны и не так развиты, как в других странах, на территории предусмотрена специализированная стоянка для автокемпинга: с подачей воды, канализацией и электричеством.

Для любителей спорта на базе отдыха есть внушительное футбольное поле и волейбольная площадка, а расположенный на территории «Пушкиногорья» пруд зимой превращается в отличный освещенный каток с музыкой, где все желающие могут весело провести свой отдых.

Проживание

Самым важным для туристов остаются вопросы проживания. Выбор очень велик: всем желающим предлагаются уютные 1, 2-х, 3-х и 4-х местные номера в разных ценовых категориях, а также прекрасные комфортабельные коттеджи.

Проживание в одноместном номере категории «стандарт» будет стоить в будни 1600 рублей, а в выходные – 1900. Номер «эконом» обойдется в 1200 рублей, а в выходной день – 1400. За двухместный номер из категории «стандарт» нужно заплатить 2300 рублей в будни и 2700 в выходные, а за «эконом» - 1900 и 2300 соответственно. Самый дорогой номер – четырехместный – будет стоить 3000 или 3600 рублей соответственно. Для более взыскательных клиентов есть номера во втором и третьем корпусах с ценами от 2600 до 3500 рублей.

В каждом номере есть душ, кабельное телевидение, а в холле каждого корпуса – бесплатный скоростной WiFi. Холодильники в номерах есть только во 2-м и 3-м корпусах. Холодильником, кулером с горячей водой и микроволновкой можно воспользоваться у дежурного администратора на этаже.

Приехали большой семьей или огромной компанией с друзьями? Специально для этого на территории базы отдыха построены семь замечательных и уютных коттеджей разной вместительности. В каждом – небольшая кухня, спальня, кабельное TV и душ. Во всех коттеджах есть большие камины – осенью и зимой жить там еще уютнее! А в небольшой беседке прямо возле коттеджей есть мангал и стол, где можно отлично провести время в компании друзей и родных, пожарить шашлык.

Снять такой коттедж с двумя комнатами и камином стоит от 5100 до 6100 рублей в будни и от 6100 до 7300 в выходные дни. Одноместные домики обойдутся в сумму от 4100 до 4700 рублей в будни и от 4900 до 5600 в выходные дни.

Убедитесь сами: стоимость проживания в «Пушкиногорье» весьма и весьма адекватная.

Питание, развлечения, работа

Поесть в «Пушкиногорье» можно в двух местах: в столовой и в одноименном кафе. Большой и атмосферный зал с высоченным потолком в столовой турбазы рассчитан на 250 посадочных мест – здесь легко можно организовать банкет, свадьбу или корпоратив любого масштаба. Завтрак в столовой «Пушкиногорья» стоит 220 рублей, обед – 320, а ужин – 260 рублей.

Уютное кафе с небольшой верандой немного поменьше и отличается ассортиментом предлагаемых блюд. Если в столовой можно отобедать традиционной домашней едой, то в кафе – изысканные блюда ресторанного уровня. А по выходным в кафе можно спеть в караоке и послушать живую музыку.

На территории базы отдыха, кроме всего, есть превосходные русская баня и сауна. Провести два часа в бане стоит 1500 рублей, а в сауне – 2200. В сауне есть отличный бассейн, комната отдыха с камином и душевые.

А после бани можно сыграть в бильярд, прокатиться на арендованном велосипеде или погонять в футбол.

Для деловых людей, которые совмещают свой отдых с работой, на базе отдыха предусмотрены конференц-залы на 40 и 50 мест. В аренду также сдают три актовых зала: один большой и два маленьких. Большой зал можно снять за 2 000 рублей на один рабочий день, час аренды будет стоить 500 рублей. Малые залы обойдутся в 1 000 рублей за день или 300 рублей за час.

Как доехать

Добраться до базы отдыха «Пушкиногорье» очень просто. Из Пскова это можно сделать, отправившись на рейсовом автобусе до Пушкинских Гор. Жители Санкт-Петербурга и Москвы смогут также доехать до базы отдыха на прямом автобусе до Пушкинских Гор.

Стоить отметить удобное расположение «Пушкиногорья»: пешком, буквально «по тропам», можно дойти как до «Михайловского», «Тригорского» и «Петровского», так и до домика Сергея Довлатова в деревне Березино. Все находится менее чем в часе ходьбы от туристической базы.

Летом этого года турбазу посетили 6 450 человек. Ведь «Пушкиногорье» - это идеальное место для проведения досуга. А удобное расположение и широкий комплекс услуг на территории базы позволяют совместить отдых и деловые встречи.

Гений места

В Пушкиногорье можно насладиться живописными панорамами, чистым воздухом, а также посетить достопримечательности, связанные с именем великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, которые никого не оставят равнодушным.

Через всю жизнь Пушкин пронес свою любовь к этому прекрасному уголку русской земли. Сюда поэт приезжал в 1817 и 1819 годах, здесь провел два года ссылки с 1824 по 1826 год. Два с половиной года, прожитые поэтом в этих местах, оставили в его творчестве неизгладимый след.

А ценители творчества писателя Сергея Довлатова могут окунуться в атмосферу «Заповедника» и посетить дом-музей в деревне Березино, где в 1977 году писатель провел несколько летних месяцев.

Место: база отдыха «Пушкиногорье».

Как попасть: автобусом из Пскова до Пушкинских Гор.

Прайс: Номера от 1200 до 3600 рублей, коттеджи – от 5100 до 7300 рублей. Забронировать свой отдых можно по телефонам 8 (81146) 2-16-28, 2-15-35, 8 (81146) 2-18-51 круглосуточно.

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