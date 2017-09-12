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Общество

Кастинг в театральную школу-мастерскую «Гвозди» состоится в Пскове

16 сентября в 12:00 в галерее «Цех» Псковского театра драмы состоится творческий конкурс для зачисления в театральную школу-мастерскую «Гвозди». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Театральная мастерская «Гвозди» работает на базе Псковского театра драмы с 2015 года. В школе в разных группах занимаются ребята от 8 до 22 лет. Они проходят тренинги по актерскому мастерству, пластике, сценической речи, занимаются пением, в том числе жестовым, играют в выпускных постановках и сами создают спектакли. Премьеры проходят на большой и малой сценах Псковского театра дамы. С молодыми актерами занимаются профессиональные педагоги и режиссеры, а также искусствовед и психолог. Школа постоянно растет и несколько раз в год проводит набор в новые группы. 

Руководители проекта – режиссер, педагог по актерскому мастерству, актриса Евгения Львова и актер труппы Псковского академического театра драмы, педагог по актерскому мастерству, музыкант Денис Золотарев. 

Подробности и запись на кастинг по телефонам: 8(8112) 29 18 24; 8 (911) 395 77 63.

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