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Великолучанин заплатил мошеннику выкуп за свою угнанную машину

Автовладелец из Великих Лук поддался на уловку злоумышленника и лишился денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в июле у великолучанина был угнан автомобиль. И буквально на следующий день после этого происшествия его матери позвонил неизвестный и предложил за определенную сумму вернуть хозяину угнанную машину. Женщина созвонилась с сыном, который в этот момент находился в отпуске за пределами области.

В результате великолучанин  принял предложение незнакомца и перечислил на указанный им счет 75 тысяч  рублей. Однако своего автомобиля мужчина так и не увидел. Звонивший ему после получения денег на контакт выходить перестал.

Потерпевший  обратился за помощью  в  ОМВД  России по городу Великие Луки. По данному факту  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  частью 2  статьи  159 «Мошенничество» УК РФ.

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