В твиттер-акции «Спроси куратора» примет участие музей-заповедник «Михайловское»

11:58, 12 сентября 2017, ПАИ

13 сентября в социальной сети Twitter пройдёт традиционная ежегодная международная акция «Спроси куратора»: пользователи со всего мира в течение дня смогут задавать различные вопросы музеям, используя хэштег #AskACurator. Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» уже второй раз станет участником акции. Об это Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Сотрудники музея будут на связи в Twitter с 10:00 до 12:00 по московскому времени. Куратор мероприятия Мэр Диксон (Великобритания), известный специалист в области коммуникации и социальных медиа в музеях, на своём сайте сообщает, что в этом году в акции примут участие почти полторы тысячи музеев из 58 стран мира. Из России на связь в сети выйдут 50 государственных и частных музеев, большая часть из них — не столичные учреждения культуры, а региональные и муниципальные музеи и библиотечные системы.

Псковскую область в акции пока представляет только «Михайловское». По опыту прошлых лет Мэр Диксон советует коллегам и единомышленникам быть готовыми к вопросам о специфике работы (сбор и хранение коллекций, подготовка выставок, разные, в том числе и «смешные» вопросы экскурсоводам).

Чтобы принять участие в твиттер-акции и задать свой вопрос сотрудникам Пушкинского Заповедника, уточнила Лидия Токарева, нужно будет использовать имя музея в сети @pushkinmus и хэштэг #AskACurator.