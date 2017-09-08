Россияне увеличили траты на покупки

12:12, 12 сентября 2017, ПАИ

Средний чек россиянина за одно посещение магазина в августе составил 518 рублей, это на три процента больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщается в результатах исследования холдинга «Ромир», пишет Lenta.ru.

По сравнению с августом прошлого года средний чек вырос на 4%. «Основной вклад в рост среднего чека внесли Центральный округ страны и Москва в особенности, где рост среднего чека оказался значительно выше среднего», — пишут эксперты. В Москве стоимость одного похода в магазин за август увеличилась на 6,8%, поднявшись до 690 рублей.

Основными драйверами роста покупок оказались Центральный и Дальневосточный округа, где средний чек за месяц прибавил 4,2 и 4,5% соответственно. Ощутимое снижение чека было зафиксировано в Уральском округе (минус 4%).

В июле средний чек россиянина за одно посещение магазина снизился до 503 рублей.