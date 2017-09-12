В Псковской области оценят муниципальные районы и городские округа

13:05, 12 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области приняли постановление, которое определяет порядок формирования переченя муниципальных образований, в которых должна проводится оценка регулирующего воздействия. Об этом с заседания администрации региона 12 сентября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Полностью названием документа звучит так: «О порядке осуществления оценки муниципальных районов и городских округов Псковской области в целях включения в перечень муниципальных районов и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным»

Проект устанавливает, что орган исполнительной власти области, уполномоченный в области экономического развития и инвестиционной политики запрашивает необходимую информацию, готовит предложения об оценке муниципальных районов и городских округов области в форме проекта правового акта администрации области, вносит проект правового акта администрации области в установленном порядке на согласование в администрацию.

Администрация региона рассматривает предложения органа исполнительной власти области, уполномоченного в области экономического развития и инвестиционной политики, и издает распоряжение об оценке муниципальных районов и городских округов области.