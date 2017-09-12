Стратегию устойчивого развития сельских территорий доработают в Псковской области

12:13, 12 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области доработают Стратегию устойчивого развития сельских территорий до 2030 года. Соответствующий проект постановления одобрили и приняли за основу участники заседания администрации региона 12 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Сергей Перников рассказал, что Стратегию разработал Санкт-Петербургский государственный аграрный университет при тесном сотрудничестве с отраслевыми комитетами администрации Псковской области. Документ был размещен на сайтах Главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора и Великолукской сельхозакадемии, отдельно обсуждался с руководителями хозяйств. Любой заинтересованный человек имеет доступ к содержанию Стратегии и может высказать свое мнение, внести предложения и замечания, направив их в адрес Управления сельского хозяйства.

Предметные обсуждения также были организованы в учебных заведениях, имеющих непосредственное отношение к селу, в районных администрациях, учреждениях культуры, в сельских трудовых коллективах. Все замечания были учтены, в целом, отношение – положительное, отметил С. Перников.

По его словам, Стратегия направлена, в первую очередь, на обеспечение устойчивого функционирования сектора сельского хозяйства, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, что соответствует инвестиционным планам развития отрасли.

Она содержит оценку достигнутого уровня развития сектора АПК в 2009-2016 годах; характеристику основных проблем (вызовов) развития отрасли сельского хозяйства и способов их решения; приоритеты развития и потенциальные направления сельского хозяйства и несельскохозяйственных отраслей области; вариативные расчеты показателей долгосрочного развития сельскохозяйственного производства с учетом сложившейся экономической ситуации и перспективами развития.

Замглавы региона добавил, что в результате анализа выделено количество пашни, которое потенциально пригодно для ведения сельского хозяйства. «Пригодны 187 тыс. га пашни, есть низкий процент использования сельхозземель, не очень высокая их продуктивность и недостаточное качество», - сказал он и подчеркнул, что с целью разивития почвенно-агроклиматического потенциала в регионе действует ряд мер, предоставляются субсидии на поддержку агротехнических работ и напавленных на повышение плодородия почв, область участвует в программе мелиорации земель. Более 300 га - невостребованные земли, которые могут быть введены в оборот, 92 тыс. га готовы к передаче, более 40 тыс. переданы сельхозпроизводителям.

Кроме того, Сергей Перников заметил, что ведется и научная работа, и это в дальнейшем позволит достигнуть ожидаемых результатов.

Он отметил высокие показатели региона в рамках доктрины продовольственной безопасности (речь о самообеспеченности региона сельхозпродукцией — прим. ред.). Объем производства демонстрирует рост во всех отраслях, количество прибыльных хозяйств увеличивается, фермеры увеличили проивзодство более чем в 2 раза.

Говоря о вызовах времени, замгубернатора рассказал о недостаточно высоком уровне технического оснащения селькохозяйственных предприятий. «Технические возможности новой техники шире и рентабельнее, поэтому сейчас у нас идет процесс технического перевооружения», - обратил внимание С. Перников. По его словам, предполаагется развитие высокотехнологичных инвестпроектов, за последние годы удалось привлечь ряд проектов в разных сферах. Планируется создание и развитие селекционно-генетических центров. Также будут продолжены меры господдержки.

Помимо этого, он упомянул о дефиците кадров в АПК. «Трудовые ресурсы имеются, но их качество и специализация не соответсвуют требованиям работодателей. Поэтому созданы два ресурсных центра, где ведется подготовка и переподготовка кадров, в этом году уже удалось добиться положительных результатов. Важной задачей является повышение престижности профессии, профориентационная работа ведётся. Есть социальные выплаты на приобретение либо строительство жилья, ежегодные подъемные, субсидирование ставки по ипотеке, в том числе при рождении детей. Также внесены изменения в части предоставления субсидий предприятиям», - сообщил замглавы региона и выразил надежду на то, что в результате комплекса этих мероприятий удасться достигнуть плановых показателей.

Еще одной проблемой он назвал низкий уровень переработки в малых формах хозяйствования. Для ее решения с этого года действует программа поддержки кооперации. Сергей Перников пояснил, что объединение предприятий позволит решать задачи как привлечения финансов, так и эффективной реализации продукции. «Уже есть есть положительная динамика, зарегистрированы 7 сельхозкооперативов», - заметил он и напомнил, что действует соглашение с торговыми сетями, устраиваются ярмарки выходного дня.

Также он констатировал, что селькохозпроизводство в регионе развито неравномерно: 8 районов имеют возможность ведения сельхозпроизводства в виде крупных форм хозяйствования, 16 более расположены к малым.

Что касается развития сельхозтерриторий с помощью инвесторов, то, по мнению С. Перникова, в области для этого имеется хороший потенциал, в том числе в сфере экотуризма. В продолжение доклада он отметил активное участие региона в трансграничных программах.

Кроме того, важным элементом реализации стратегии, по его словам, является развитие потребкооперации.

Говоря о социальной и транспортной инфраструктуре, вице-губернатор констатировал, что на сегодняшний день часть объектов находится в неудовлетворительном состоянии, есть вопросы, связанные с обеспечением жильем сельского населения. Для решения проблемы действует ряд программ, предусматривающих меры поддержки, планируется более активно использовать программу комплексного развития территорий.

В свою очередь губернатор Андрей Турчак подчеркнул, что нужно проводить профориентационную работу, начиная с 8-9 класса, поскольку кадры - это ключевой момент Стратегии. «Это вопрос номер один. Все остальное меркнет и блекнет», - акцентировал он.

А. Турчак поручил доработать Стратегию в части экологического баланса, сохранения природных, исторических и культурных богатств.