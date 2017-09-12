Жителям Псковской области предлагают сообщать компетентным органам о торговле санкционными товарами

12:21, 12 сентября 2017, ПАИ

Жители Псковской области могут сообщить информацию о выявленных товарах, запрещённых к ввозу на территорию Российской Федерации. Сделать это можно на сайте Федеральной таможенной службы или отправив письмо на электронную почту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

На официальном сайте Федеральной таможенной службы www.customs.ru создан раздел, с помощью которого любой желающий может сообщить информацию о выявленных товарах, запрещённых к ввозу на территорию Российской Федерации в связи с применением специальных экономических мер. Для этого на стартовой странице официального сайта ФТС России необходимо кликнуть на баннер «Выявление «санкционных товаров». Откроется соответствующий раздел сайта «Федеральная таможенная служба. Участникам ВЭД», на которой можно будет увидеть электронный адрес fts_gr@cа.customs. Этот адрес следует использовать для отправки информации по данной теме.

Также в указанном разделе сайта расположена актуальная информация о нормативных правовых актах, регулирующих запреты и ограничения на ввоз в Российскую Федерацию отдельных категорий товаров, а также перечень стран и товаров, в отношении которых установлены данные ограничения.

С учетом географического положения региона Псковской таможней данной работе уделяется особое внимание. Псковская таможня совместно с коллегами Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской области, Управления МВД России по Псковской области, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в рамках межведомственного взаимодействия на постоянной основе проводит работу по выявлению и уничтожению товаров отдельной категории на всех этапах контроля, в том числе после выпуска товаров.

В 2017 году в результате проведенных мероприятий выявлено 135 партий «санкционных» товаров общим объемом 2 380 тонн, из которых уничтожено 2232 тонны (остальные товары будет уничтожены после проведения исследований), возбуждено 8 уголовных дел по статье 226.1 УК РФ, 62 дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ. Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям также возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 10.2 КоАП РФ.