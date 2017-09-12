В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года

12:22, 12 сентября 2017, ПАИ

Власти Псковской области готовы поддержать инициативу о запрете приобретения алкогольной продукции лицами, не достигшими 21 года. Об этом губернатор региона Андрей Турчак заявил сегодня, 12 сентября, на заседании администрации области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Инициативу озвучил представитель федерального проекта «Трезвая Россия» в Псковской области. Губернатор заявил, что необходимо сформулировать конкретное предложение и направить его в Федеральное Собрание.

Отметим, сегодня на заседании администрации региона был одобрен проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации области от 28 января 2015 г. № 29 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

Его суть заключается в приведении постановления в соответствие с действующим законодательством. В частности, федеральным законом внесены изменения, согласно которымй органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.