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Политика

В Псковской области приняли постановление о методике оценки результативности госконтроля

В Псковской области приняли постановление о методике оценки результативности и эффективности регионального государственного контроля (надзора). Соответствующий проект постановления одобрили и приняли за основу участники заседания администрации региона 12 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно проекту постановления, оценка результативности и эффективности осуществления регионального государственного контроля направлена на минимизацию неоправданного вмешательства контрольных органов области в деятельность подконтрольных субъектов и достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля.

Таким образом каждый контрольный орган Псковской области в срок до 1 октября 2017 для каждого вида осуществляемого им государственного контроля своим правовым актом должен будет утвердить ведомственную методику оценки результативности и эффективности осуществления регионального государственного контроля, на основании которой будет осуществляться расчет целевых и фактических значений показателей.

Ведомственные методики оценки результативности и эффективности осуществления регионального государственного контроля должны будут включать в себя: показатели результативности и эффективности, порядок сбора достоверной информации о деятельности контрольного органа для проведения оценки, порядок определения показателей, включая формулы расчета, порядок анализа достигнутых значений показателей, порядок контроля за достижением показателей и обеспечения доступности информации о них.

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