В Пскове проверят законность получения лицензий на торговлю алкоголем барами, расположенными в жилых домах

12:40, 12 сентября 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил региональному комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике совместно с «Трезвой Россией» и администрацией Пскова проверить, сколько расположенных в жилых домах точек получили лицензию на торговлю алкоголем за последние три года. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания администрации региона.

Поручение было озвучено в процессе обсуждения проекта постановления администрации области «О внесении изменений в постановление администрации области от 28 января 2015 г. № 29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

Отвечая на вопрос губернатора о том, смогут ли теперь торговать спиртным вновь открывающиеся рюмочные, докладчик по вопросу, председатель областного комитета по экономическому развитию Андрей Михеев сказал, что до сих пор в законе не было ссылок на стандартизацию, оценку соответствия объектов питания. В действующей формулировке прописано, что получить лицензию могут только рестораны, кафе, бары и буфеты, пояснил он. Проводится оценка для каждого лицензиата с выходом на место.

Андрей Турчак напомнил, что поручал не давать лицензии на открытие баров в жилых домах, но 11 точек их все же получили. «Горе-предприниматели ставят два стола и продают алкоголь под видом точек общественного питания», - прокомментировал ситуацию представитель федерального проекта «Трезвая Россия».

Глава региона уточнил у Андрея Михеева, был ли он в таких «питейных заведениях», и как они смогли получить лицензию. В ответ чиновник сказал, что они соответствуют требованиям, раз получили лицензию. Андрей Турчак констатировал, что его поручение не выполнено.

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец отметила, что многие эти пивные имеют только один стол и стул, и нужно доказывать в суде, что это псевдо-кафе, псевдо-буфет, после чего отказывать в услугах общепита.

«Вам это нужно было услышать? Что ФАС вас поддержит?» - спросил губернатор у Андрея Михеева и вновь спросил, почему выдавались лицензии на торговлю алкоголем таким заведениям.

«Мы действовали в рамках законодательства», - заверил чиновник.