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Общество

Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 19 сентября

19 сентября в 20:00 в Пскове в бизнес-центре отеля Old Estate Hotel & SPA состоится кастинг конкурса «Мисс Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Конкурс является региональным этапом национального конкурса красоты «Мисс Россия». Главный приз конкурса в этом году – сертификат на 100 тысяч рублей. Набор на кастинг продолжается. По словам организаторов, принять участие смогут «фотогеничные девушки от 16 лет».  

Записаться на кастинг можно отправив сообщение в группу в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 8-911-350-19-14.

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