Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 19 сентября

12:56, 12 сентября 2017, ПАИ

19 сентября в 20:00 в Пскове в бизнес-центре отеля Old Estate Hotel & SPA состоится кастинг конкурса «Мисс Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Конкурс является региональным этапом национального конкурса красоты «Мисс Россия». Главный приз конкурса в этом году – сертификат на 100 тысяч рублей. Набор на кастинг продолжается. По словам организаторов, принять участие смогут «фотогеничные девушки от 16 лет».

Записаться на кастинг можно отправив сообщение в группу в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 8-911-350-19-14.