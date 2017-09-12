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Общество

75 случаев кишечных инфекций зафиксированы в Псковской области за прошедшую неделю

С 4 по 10 сентября в Псковской области зарегистрированы 75 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 25 - в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОКИ в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. 

По поводу укусов клещей в лечебные организации области обратились 62 человека, среди них 13 детей. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» исследованы 14 клещей, снятых с людей, возбудители клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, МЭЧ и ГАЧ не обнаружены.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнено 41 лабораторное (микробиологическое) исследование воды, 5 проб не соответствуют требованиям. Также специалисты проверили 144 смыва (2 не соответствуют требованиям) и 17 пищевых продуктов (2 не соответствуют требованиям). Сотрудники управления составили 12 протоколов об административных правонарушениях, выдано 1 предписание об устранении нарушений, 1 представление.

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