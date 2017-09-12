«Горячую линию» проведут псковский омбудсмен и главный судебный пристав региона 14 сентября

13:16, 12 сентября 2017, ПАИ

14 сентября с 11:00 до 12:00 в Управлении ФССП России по Псковской области состоится «горячая линия» с главным судебным приставом региона Сергеем Колесниковым и уполномоченным по правам ребёнка в области Наталией Соколовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Тема «горячей линии» - алиментные обязательства и вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов детей Псковской области. Спикеры ответят на вопросы о том, что делать, если отец или мать не платит алименты, как рассчитывается задолженность, как подать должника по алиментам в розыск.

Любой вопрос главному судебному приставу и уполномоченному по указанной теме можно задать по телефону: (8112) 53-71-37.