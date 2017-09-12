Псковский полицейский вошёл в число лучших на конкурсе профессионального мастерства в Тюмени

13:23, 12 сентября 2017, ПАИ

Инспектор отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову лейтенант полиции Алексей Бучин вошёл в число лучших на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции МВД России», посвящённом 300-летию российской полиции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, конкрус проходил в Тюмени. В сдаче различных тестов и нормативов померились силами более девяноста стражей порядка из разных регионов страны. Кандидат в мастера спорта по самбо и легкой атлетике Алексей Бучин в итоге вошел в четверку лучших.

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В УМВД отметили, что Алексей Бучин служит в ППС сравнительно недавно, но показал себя добросовестным сотрудником, хорошим товарищем, отличным спортсменом. Он неоднократно участвовал в региональных и всероссийских соревнованиях, где добивался высоких результатов.