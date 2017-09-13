Российские парикмахеры отмечают 13 сентября профессиональный праздник

09:39, 13 сентября 2017, ПАИ

13 сентября в России отмечается День парикмахера, сообщает calend.ru.

Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Они обслуживали, главным образом, фараонов и их жен: красили, стригли волосы, сооружали из них сложные прически. У древнеегипетских парикмахеров были даже специальные инструменты, напоминающие современные бритвы и ножницы. А первые «салоны» по уходу за собой появились в Древней Греции, там знатные дамы могли привести здесь в порядок свои волосы и ногти. Каждую процедуру проводил отдельный человек — специально обученный раб.

Само же слово «парикмахер» — немецкого происхождения, происходит от термина Perückenmacher, который означал мастера, изготавливающего парики.

На сегодняшний день, по некоторым данным, в России насчитывается около 70 тысяч парикмахерских и салонов красоты, и их количество постоянно растет. Более 200 тысяч человек могут называть себя парикмахерами.