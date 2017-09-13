Собирать клюкву советует 13 сентября народный календарь

09:23, 13 сентября 2017, ПАИ

13 сентября отмечается день святого Киприана Карфагенского, жившего в III веке. Как сообщает calend.ru, он был епископом Карфагена и прославился как искусный богослов; большая часть его сочинений была посвящена осмыслению вопросов отступничества. Также Киприан считается создателем канонического учения о единстве церкви.

Киприан родился и вырос в языческом обществе, в молодые годы был известен как успешный юрист. Однако со временем он осознал верность христианской веры, принял крещение и вскоре был избран епископом. Когда начались гонения на христиан, Киприан не отрекся от убеждений и был казнен. Таким образом, он стал первым из африканских епископов, принявших мученический венец.

На Руси говорили, что на Куприяна (Киприана) журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника — Журавлиное вече.

В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой, или журавлинкой. До этого срока на болота ходить было нельзя. «Ягоду-клюкву не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую топь», — говорили на Руси. Если кто-то нарушал запрет, того, как считалось, ждали неминуемые беды: «в девку бесплодница вселится, у парня нечистая ум отберет, а мужиков и баб нечисть может в топь уволочь».

На Куприяна первым за ягодами отправляли человека, родившегося 13 сентября; говорили, что он знает дорогу к журавлиннику — месту, где родится самая крупная клюква. Из ягод готовили разнообразные лакомства — такие, как, например, клюква в сахаре или пирожки с клюквой. Варили также компоты и кисели, вкусное варенье. Также на Куприяна обычно выходили в поле убирать корнеплоды — дергать репу, морковь и свеклу, копать картофель. Эти же овощи появлялись на столе в вареном, жареном и печеном виде. Центральное место занимал картофель. «Картошка — хлебу присошка», — говорили крестьяне.