Крестным ходом отметили псковичи День благоверного князя Александра Невского

13:42, 12 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 12 сентября, в Пскове православные верующие отметили День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Праздник традиционно прошёл у воинского храма, посвященного святому, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Открылся праздничный день торжественным богослужением, а продолжился на площади перед храмом. Вокруг раскинулись торговые ряды детской ярмарки, на которой ученики начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Героя РФ М. Н. Евтюхина» продавали овощи и фрукты, в выращивании которых они принимали участие, выпечку собственного изготовления, свои поделки и многое другое.

Мимо южного придела храма торжественным маршем прошли казачий расчет станицы Пластунской, юные пограничники и расчет УФСИН по Псковской области.

Праздник продолжила концертная программа с участием церковного хора алтарников, детского и молодежного хоров храма святого Александра Невского, учащихся Воскресной школы, солиста ансамбля «Голубые молнии». Открывая концерт, прихожан храма святого Александра Невского и жителей Пскова поздравил с православным праздником настоятель храма протоиерей Олег Тэор, пожелавший псковичам «здравия и помощи Божией».

С поздравлениями выступил также заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев. «Для каждого православного человека, для тех, кто любит и ценит свою историю, имя великого князя Александра Невского необычайно значимо. Благодаря храбрости, мудрости и милосердию он на века остался в памяти людей», - обратился он к верующим и к настоятелю храма и пожелал всем здоровья, мира, счастья и добра. Владимир Воробьев также поблагодарил отца Олега «за постоянное духовное окормление» военнослужащих Псковского гарнизона.

После концерта вокруг храма святого благоверного князя Александра Невского был проведен крестный ход.

Напомним, почитание князя началось сразу же после его погребения. Нетленные мощи были открыты, по видению, перед Куликовской битвой в 1380 году, тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу - Петербург. 30 августа 1723 года они были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где находятся и сейчас.

Сегодня День перенесения мощей князя Александра Невского Русская православная церковь празднует по новому стилю - 12 сентября. Князю посвящены многочисленные храмы и за пределами России.