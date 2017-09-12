Назначена внеочередная сессия Псковской гордумы

14:08, 12 сентября 2017, ПАИ

15 сентября в 10:00 начнется заседание внеочередной 87-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва. В повестку дня включены 13 вопросов общегородского значения. Заседание пройдет в здании гордумы на улице Некрасова, 14. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты заслушают отчет начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина о результатах деятельности ведомства в первом полугодии, обсудят изменения в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Кроме того, среди вопросов основной повестки - внесение изменений в генеральный план Пскова, проведение конкурса на замещение должности главы администрации муниципалитета, а также имущественные вопросы.

Повестка дня 87-й сессии ПГД опубликована здесь.