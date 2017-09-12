Два медвежонка выпущены в дикую природу в Стругокрасненском районе

20:49, 12 сентября 2017, ПАИ

8 сентября сотрудник международного центра спасения медведей IFAW Василий Пажетнов и председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов выпустили в дикую природу двух бурых медвежат-сирот, сообщили Псковскому агентству информации в комитете.

Малышей нашли в лесах Псковской области во время лесозаготовительных работ. Как полагают специалисты, медведица бросила их, почуяв опасность. В феврале сирот передали на реабилитацию в международный центр спасения медведей IFAW.

Мероприятие состоялось на территории охотхозяйства в Стругокрасненском районе.