Начал работу межрегиональный фестиваль «Осень в Михайловском»

14:16, 12 сентября 2017, ПАИ

12 сентября начал работу III Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». Программа фестиваля рассчитана на 3 дня, он будет проходить в Пушкинских горах 12-14 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной библиотеки.

13 сентября в 11:30 состоится торжественное открытие литературного фестиваля «Осень в Михайловском». Оно пройдет в малом зале Научно-культурного центра заповедника в Пушкинских Горах.

В этом году участниками фестиваля стали специалисты библиотечного дела из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Самары, Брянска, Ярославля, Нижнего Новгорода и других городов.

В рамках мероприятия пройдут встречи, мастер-классы и презентации инновационных библиотечных проектов, будут подведены итоги международного творческого веб-проекта «Пушкин без границ» и представлены выступления ведущих российских специалистов библиотечного дела. В конкурсной программе фестивале заявлены библиотечные проекты по продвижению книги и чтения из разных регионов страны.

