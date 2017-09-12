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Культура

Начал работу межрегиональный фестиваль «Осень в Михайловском»

12 сентября начал работу III Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». Программа фестиваля рассчитана на 3 дня, он будет проходить в Пушкинских горах 12-14 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной библиотеки.

13 сентября в 11:30 состоится торжественное открытие литературного фестиваля «Осень в Михайловском». Оно пройдет в малом зале Научно-культурного центра заповедника в Пушкинских Горах.

В этом году участниками фестиваля стали специалисты библиотечного дела из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Самары, Брянска, Ярославля, Нижнего Новгорода и других городов.

В рамках мероприятия пройдут встречи, мастер-классы и презентации инновационных библиотечных проектов, будут подведены итоги международного творческого веб-проекта «Пушкин без границ» и представлены выступления ведущих российских специалистов библиотечного дела. В конкурсной программе фестивале заявлены библиотечные проекты по продвижению книги и чтения из разных регионов страны.
 

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