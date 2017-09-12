Конкурс на проведение инженерно-исследовательских работ объявлен в Псковской области

21:30, 12 сентября 2017, ПАИ

Автономная некоммерческая организация «Инжиниринговый центр Псковской области» объявила конкурс на проведение инженерно-исследовательских работ по разработке технологических процессов, технологий, оборудования производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке: http://rci60.ru/pages/novosti/56.

