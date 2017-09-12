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Общество

Объявлен конкурс на должность гендиректора предприятия «Псковпассажиравтотранс»

Объявлен конкурс на замещение должности генерального директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс». Информация размещена на сайте администрации региона.

К участникам конкурса предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образование, наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не менее года или опыта работы на руководящей должности не менее года.
Документы от претендентов на этот пост принимаются с 9:00 15 сентября до 18:00 15 октября по адресу: Псков, улица Пароменская, 21/33, кабинет № 6.

Конкурс проводится в два этапа, на первом участникам предстоят тестовые испытания (письменно) на знание: отраслевой специфики предприятия; основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства; основ управления предприятием, финансового аудита и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса и оценки недвижимости. Второй этап пройдет в форме собеседования.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 29-86-02 или 29-86-01.

Напомним, на заседании администрации области 29 августа и. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» Александр Питиримов обратился с просьбой провести конкурс на должность руководителя этого госпредприятия и сказал, что готов принять в нем участие. В итоге было принято положительное решение.

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