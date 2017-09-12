«Большие дела Маленьких сердец» будут презентованы в Порхове 15 сентября

21:20, 12 сентября 2017, ПАИ

15 сентября в Порховской школе-интернате состоится презентация проекта «Большие дела Маленьких сердец». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

Порховская школа-интернат построена в 1963 году. В настоящее время там обучаются 205 детей от 6 до 17 лет. Постоянно проживают в интернате около 100 воспитанников.

Материальная база школы-интерната включает в себя два 3-этажных здания, здание столовой, прачечную, гаражи, душевые, хозяйственный двор, спортивные и игровые площадк, хоккейную коробку, загородную базу отдыха «Аленино Захонье», приусадебный участок.

Администрация школы-интерната постоянно находится в поиске благотворителей, которые могут пожертвовать свои средства на улучшение жизни воспитанников. В этом году благодаря президенту благотворительной организации «Маленькие сердца» (Австрия) Паскаль Вайер при поддержке Псковского регионального отделения Российского Детского фонда и Государственного управления образования региона к 2017-2018 учебному году в школе-интернате реализован проект «Большие дела Маленьких сердец». При непосредственном участии строительной организации ООО «СпецМонтаж», под руководством В. Зимина проведены ремонтные работы и закуплено необходимое оборудование на общую сумму более 6 миллионов рублей: заменены окна, отремонтированы душевые, реконстрирована прачечная, приобретены кровати, постельные принадлежности, учебники, саженцы плодовых деревьев.

Успешность и эффективность реализации задуманного покажет мониторинг среди воспитанников школы-интерната и их родителей по степени удовлетворенности участников образовательного процесса условиями, созданными в школе для обучения и воспитания детей и сохранения их здоровья, отметили в управлении образования.

На итоговой презентации 15 сентября будут представлены все этапы работы, интересные события. Вниманию гостей будет предложен видеоролик, небольшая концертная программа, тожественная посадка плодового сада. Также на мероприятии планируется вручение благодарственных писем всем помощникам и активным участникам проекта.

В презентации проекта «Большие дела Маленьких сердец» примут участие благотворители, представители Псковского отделения Российского детского фонда, представители Государственного управления образования Псковской области, родители, представители СМИ, педагоги и воспитанники школы-интерната.