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Общество

Псковский губернатор передал привет родителям победителей конкурса «Я – гражданин России»

В Пскове состоялась торжественная церемония вручения наград победителям регионального и окружного этапов конкурса сочинений «Я – гражданин России», посвященного Дню принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор региона Андрей Турчак поблагодарил всех за участие в конкурсе. «В названии раскрыто все, ни у кого нет сомнения, кто является гражданином России», - сказал он. «Здесь все патриоты, вы все очень емко раскрыли это понятие в своих работах. Именно от тех с кем вы учитесь, живете, дружите зависит будущее России», - добавил губернатор. «Поздравляю вас! Мы должны сделать все, чтобы будущее было светлым и радостным. Уверен, что у нас это получится», - резюмировал он.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин в свою очередь сказал: «Нам есть чем гордиться, нашей страной и областью. Идеи патриотизма очень ценны в нашей стране. Поздравляю вас, - настоящих, полноценных граждан России!»

Дипломы и благодарственные письма администрации региона получили семиклассница Анастасия Давыденкова из великолукского лицея № 11, десятиклассница псковской школы № 23 Диана Самуйлова, первокурсник Псковского политехнического колледжа Максим Елисеев, одиннадцатиклассник Красногородской школы-интерната Артем Топалов.

«Ваши педагоги и преподаватели вложили в вас очень многое. Но во многом вы сами этого достигли, как личности, которые сами могут достигать целей, высот. Самое главное - чтобы была возможность применить знания, свои которые вы получите в учебном заведении. Применить их в Псковской области. У вас большое будущее, вы все большие молодцы. Уверен, что у вас все получится, родителям привет передавайте, слова благодарности. В чем-то вы воспитываете родителей, а не они вас», - напутствовал их губернатор.

«Я очень рад, что у нас такая молодежь. Мы действительно огромная команда, спасибо вам большое», - добавил он, а также передал «низкий поклон и слова благодарности за нелегкий труд» преподавателям ребят.

Отметим, что в Псковской области в конкурсе сочинений «Я – гражданин России» приняли участие почти 20 тысяч учащихся. 

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