Волостные праздники пройдут в Великолукском районе в честь 90-летия со дня образования

22:41, 12 сентября 2017, ПАИ

К 90-летию со дня образования Великолукского района в сельских поселениях муниципального образования пройдут праздничные мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

15 сентября в 18:00 состоится праздник Переслегинской волости (Переслегинский ДК); 22 сентября в 18:00 — праздник Лычевской волости (Булынинский ДК); 23 сентября в 17:00 — праздник Пореченской волости (Пореченский библиотечно-досуговый центр).