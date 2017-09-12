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Общество

Волостные праздники пройдут в Великолукском районе в честь 90-летия со дня образования

К 90-летию со дня образования Великолукского района в сельских поселениях муниципального образования пройдут праздничные мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

15 сентября в 18:00 состоится праздник Переслегинской волости (Переслегинский ДК); 22 сентября в 18:00 — праздник Лычевской волости (Булынинский ДК); 23 сентября в 17:00 — праздник Пореченской волости (Пореченский библиотечно-досуговый центр).

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