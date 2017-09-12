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Общество

В 9 псковских деревнях появится уличное освещение

Администрация сельского поселения «Тямшанская волость» объявила электронный аукцион на выполнение работ по монтажу линий уличного освещения в деревнях Капорье, Станки, Лакомцево, Ворошилино, Пономарево, Шахницы, Кузнецово, Филатова Гора и Обруб Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 309 тыс. 915 рублей.

С условиями контракта можно ознакомиться на сайте www.zakupki.gov.ru.

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