В Псковской области перед судом предстанет бывший сотрудник колонии, злоупотребивший полномочиями

14:41, 12 сентября 2017, ПАИ

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного оперативного отдела исправительной колонии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений ФСИН и ФСБ.

По версии следствия, 13 июля 2016 года оперативник, находясь на режимной территории, выявив незаконное использование одним из осужденных смартфона американской компании, предложил обменять его на свой гаджет другого производителя. В качестве гарантии осуществления сделки он передал ему во временное пользование смартфон, изъятый в этот же день у другого заключенного и не оформленный надлежащим образом.

Завладев американским гаджетом, сотрудник вынес его за пределы учреждения и передал своей сожительнице, а спустя три дня он незаконно пронес в колонию строгого режима обещанный смартфон и отдал его заключенному, не сумев вернуть переданный ему раннее во временное пользование гаджет.

Сотрудник с занимаемой должности уволен в связи с нарушением условий контракта. Ему было предъявлено обвинении в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившимися в незаконной передаче осужденному двух мобильных телефонов.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.