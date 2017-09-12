0
22:00
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
19:40
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12:22
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
15:47
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
10:54
Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста
15:19
Андрей Турчак коллективу Псковской ГРЭС: Станции быть!
17:50
Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена
Еще новости
Экономика

Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев

За 8 месяцев текущего года животноводы сельхозпредприятий Псковского района произвели 14,1 тыс. тонн  молока, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Самое большое количество молока зафиксировано в хозяйствах СПК колхоз «Передовик» (3,2 тыс. тонн), в ЗАО «Агрофирма «Победа» (3 тыс. тонн). Продуктивность дойного стада по хозяйствам составила 4 тыс. 210 килограммов. Наивысший надой от одной коровы получен в ООО «ПсковАгроИнвест» - 5 тыс. 575 килограммов молока, в ООО «Металлист» - 4 тыс. 723 килограмма.

Производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 24,1 тыс. тонн. 16,4 тыс. тонн мяса птицы выпустило ООО «Племрепродуктор «Назия», 7,3 тыс. тонн мяса свиней - ООО «ПсковАгроИнвест», мяса крупного рогатого скота произведено 426 тонн.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
12 сентября 2017
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12 сентября 2017
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
12 сентября 2017
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года 6
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
08 сентября 2017
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста
08 сентября 2017
Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста
Андрей Турчак коллективу Псковской ГРЭС: Станции быть!
06 сентября 2017
Андрей Турчак коллективу Псковской ГРЭС: Станции быть! 3
Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена
05 сентября 2017
Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена 8
Арбитражный суд отказал прокуратуре в иске о незаконности приватизации Псковжилстроя
05 сентября 2017
Арбитражный суд отказал прокуратуре в иске о незаконности приватизации Псковжилстроя 2

Идет загрузка...