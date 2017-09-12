Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев

22:00, 12 сентября 2017, ПАИ

За 8 месяцев текущего года животноводы сельхозпредприятий Псковского района произвели 14,1 тыс. тонн молока, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Самое большое количество молока зафиксировано в хозяйствах СПК колхоз «Передовик» (3,2 тыс. тонн), в ЗАО «Агрофирма «Победа» (3 тыс. тонн). Продуктивность дойного стада по хозяйствам составила 4 тыс. 210 килограммов. Наивысший надой от одной коровы получен в ООО «ПсковАгроИнвест» - 5 тыс. 575 килограммов молока, в ООО «Металлист» - 4 тыс. 723 килограмма.

Производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 24,1 тыс. тонн. 16,4 тыс. тонн мяса птицы выпустило ООО «Племрепродуктор «Назия», 7,3 тыс. тонн мяса свиней - ООО «ПсковАгроИнвест», мяса крупного рогатого скота произведено 426 тонн.