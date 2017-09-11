Пьяный водитель автомобиля «Хендай» врезался в «Ауди» в Островском районе

15:08, 12 сентября 2017, ПАИ

11 сентября на территории Псковской области зарегистрированы 4 ДТП, в которых пять человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Так, в Островском районе на 360-м км трассы Санкт-Петербург — Невель 62-летний водитель машины «Хендай», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на стоящий автомобиль «Ауди А-6» под управлением 51-летнего мужчины. Две пассажирки «Ауди» 65 и 39 лет получили незначительные травмы.

В тот же день в Опочке на улице Ленина, 62 «А» 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083 при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил боковое касательное столкновение со скутером «Шторм» под управлением 56-летнего мужчины. В итоге скутерист самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Кроме того, в Себежском районе на 8-м км дороги Сутоки – Ульково 24-летний водитель мотоцикла ИЖ «Планета – 5» не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет. Мотоциклисту потребовалась госпитализация.

В Порховском районе на 154-м км шоссе Великий Новгород - Псков водитель автомобиля «Хендай Солярис» – 30-летняя женщина сбила 27-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода перед близко идущим транспортным средством. В результате аварии пешеход оказался в больнице.