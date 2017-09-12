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Общество

Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет в Псковской области в конце сентября

Региональный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет в Псковской области 29 и 30 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

29 сентября фестиваль откроется в Пскове областным конкурсом исполнителей аутентичной песни. В 16:00 начнётся конкурсное прослушивание, в 19:00 – молодежная вечерка «Деревенские святцы»

30 сентября в 13:00 в деревне Церковище Усвятского района у дома Ольги Сергеевой состоится встреча «А мы просо сеяли», а в 15:00 – народное гуляние и концерт с участием фольклорных коллективов из Дедовичского, Великолукского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Усвятского районов, города Пскова, Санкт-Петербурга и Белоруссии. На концерте прозвучат фольклорные песни, исполненные в традициях юга Псковской земли.

В 18:00 в посёлке Усвяты пройдёт концерт гармониста «золотой десятки» Геннадия Заволокина, народного гармониста Игоря Шипкова (Санкт-Петербург) и гармониста и исполнителя песен Александра Шломана (Белоруссия).

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